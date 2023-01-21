بعد خصم نقاطه.. يوفنتوس يتحرك رسمياً

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس طعن على قرار خصم النقاط لدى مجلس الضمان الرياضي، وفقًا للبنود الخاصة بقانون الرياضية.وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارًا بمعاقبة اليوفي بخصم 15 نقطة من رصيده في الكالتشيو، بسبب قضايا تتعلق بالمكاسب الرأسمالية للسيدة العجوز.كما قررت المحكمة، إيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس وتوتنهام الحالي، لمدة سنتين ونصف، فيما تم إيقاف أندريا آنييلي رئيس النادي السابق، وأريفابيني المدير الرياضي لمدة سنتين، كما تم إيقاف بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي السابق لمدة 8 أشهر.ومع خصم 15 نقطة من رصيد البيانكونيري يفقد الفريق مركزه الثالث برصيد 37 نقطة، ويتراجع للمركز العاشر بـ22 نقطة، وبات بعيدًا عن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.