قمة ليفربول وتشيلسي تشهد رقماً تأريخياً

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، ليحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي، صاحب المركز العاشر.ووفقًا لشبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فإن تشيلسي وليفربول تعادلا في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة في التاريخ.وأشارت شبكة الإحصائيات إلى أن آخر 5 مباريات أيضًا بين الفريقين في مختلف البطولات انتهت بالتعادل.كما أن آخر 375 دقيقة في مواجهات الريدز وليفربول بمختلف البطولات لم تشهد تسجيل أي هدف.