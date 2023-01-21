بعد اللقب الخليجي.. المنتخب الوطني يلتقي الصدر في النجف (صور)

وصل المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت، الى محافظة النجف والتقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال مراسل السومرية في النجف، إن بعثة المنتخب الوطني وصلت قبل قليل الى الحنانة والتقت السيد الصدر.

وأضاف أن محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ونائبه يونس محمود كانوا ضمن الوفد.

وتابع أن السيد الصدر اهدى لاعبي المنتخب الوطني والكادر التدريبي نسخة من القرآن الكريم.

وكان المنتخب العراقي حقق، أول أمس الخميس، كأس بطولة الخليج العربي بدورته 25 التي اقيمت في محافظة البصرة.