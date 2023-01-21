اتحاد الكرة العراقي يعتذر لـ "الجماهير العمانية"

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، اعتذاراً الى "الجماهير العمانية" بسبب ما حصل في نهائي خليجي 25 الذي توج فيه العراق باللقب الرابع.

وقال الاتحاد في بيان، "يعرب الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم عن أسفه الشديد نتيجة الزخم الجماهيري الغفير في المباراةِ النهائية لبطولةِ خليجي البصرة ٢٥ بين المنتخبين الشقيقين العراقي والعماني الذي فاقَ كل التوقعات، وأدى إلى تأخر دخول الجماهير العمانيّة الحبيبة إلى الملعبِ لمؤازرة المنتخب الوطنيّ العماني في المباراةِ النهائية لبطولةِ خليجي البصرة 25".

وأضاف "بهذه المناسبة، يتقدم رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، نيابةً عن اللجنة المنظمة للبطولةِ، باعتذاره إلى الجماهير العُمانية التي تأخرت في الدخول الى الملعبِ لحضور المباراة، والتي كانت عاملاً مساعداً في نجاح البطولةِ طيلة فترة إقامتها".

وتابع البيان "كما لا يسعه إلا أن يتقدمَ بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى القائمين على الكرةِ العُمانية، وعلى رأسهم وزير الثقافة والرياضة والشباب السيد ذي اليزن هيثم بن طارق، ورئيس الاتحاد العُماني لكرةِ القدم الشيخ سالم الوهيبي، لدعمهما العراق في تنظيم خليجي 25، وحرصهم الشديد من خلال التنسيق المتواصل الذي أثمرَ عن نجاح حفل الاختتام والمباراة النهائيّة بين منتخبنا الوطني ونظيره العُماني".

وأكد درجال "حرصَ العراق على تعزيز علاقاته التاريخيّة مع سلطنةِ عُمان الشقيقة في جميع المجالات، خاصةً المجال الرياضي"، معتبراً أن "ما حدثَ لن يؤثر على قوةِ العلاقات الأخويّة التي تجمع البلدين الشقيقين".