الصدر للمنتخب الوطني: فوزكم ادخل الفرح والسرور للشعب

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، ان فوز المنتخب الوطني باللقب الخليجي ادخل الفرح والسرور للشعب.



وقال الصدر للمنتخب الوطني العراقي في النجف، "اهلا ومرحبا بكم في النجف تشرفنا بوجودكم بعد هذا الفوز العظيم بكأس الخليج العربي".

واعرب الصدر عن شكره على "هذا الفوز والانتصار"، معتبراً إياه "ادخل الفرح والسرور على قلب الشعب العراقي الذي كثرت احزانه وقلت افراحه الا منكم".

ووصل المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت، الى محافظة النجف والتقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان المنتخب العراقي حقق، أول أمس الخميس، كأس بطولة الخليج العربي بدورته 25 التي اقيمت في محافظة البصرة.