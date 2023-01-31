"صدمت العالم".. حقيقة تغريدة توقعت أسماء الفائزين بدوري أبطال أوروبا

السومرية نيوز - رياضة



تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها لتغريدة من العام 2014 توقّعت بنجاحٍ أسماء الأندية الفائزة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين عامي 2015 و2022.





إلا أنّ الصورة في الحقيقة مركّبة.



كما يتضمّن المنشور صورة لما يبدو أنّها للتغريدة تضمّنت توقعات بأسماء الأندية التي ستفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى عام 2025.



وتوقعت التغريدة فوز نابولي الإيطالي ببطولة الموسم الحالي، وأرسنال الإنكليزي في 2024 ومانشستر يونايتد في 2025.



وذكرت التغريدة أسماء الأندية التي فازت بالفعل بالبطولة الأوروبية الأشهر حتى نسخة العام الماضي، بدئا من برشلونة الإسباني عام 2015، وغريمه التقليدي ريال مدريد لثلاثة أعوام متتالية حتى سنة 2018، ثمّ ليفربول الإنكليزي عام 2019 وبايرن ميونيخ الألماني عام 2020، يليه تشيلسي الإنكليزي عام 2021، ثمّ ريال مدريد عام 2022.



وجاء في التعليق المرافق لها "مغرّد توقّع الفائزين بدوري أبطال أوروبا في عام 2014، وإلى الآن جميع توقّعاته صحيحة".



كما يتضمّن المنشور صورة لما يبدو أنّها للتغريدة تضمّنت توقعات بأسماء الأندية التي ستفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى عام 2025.وتوقعت التغريدة فوز نابولي الإيطالي ببطولة الموسم الحالي، وأرسنال الإنكليزي في 2024 ومانشستر يونايتد في 2025.وذكرت التغريدة أسماء الأندية التي فازت بالفعل بالبطولة الأوروبية الأشهر حتى نسخة العام الماضي، بدئا من برشلونة الإسباني عام 2015، وغريمه التقليدي ريال مدريد لثلاثة أعوام متتالية حتى سنة 2018، ثمّ ليفربول الإنكليزي عام 2019 وبايرن ميونيخ الألماني عام 2020، يليه تشيلسي الإنكليزي عام 2021، ثمّ ريال مدريد عام 2022.وجاء في التعليق المرافق لها "مغرّد توقّع الفائزين بدوري أبطال أوروبا في عام 2014، وإلى الآن جميع توقّعاته صحيحة".

وحظي المنشور بمئات المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوعين من عودة بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إجازة طويلة في فبراير المقبل.



إلا أنّ الصورة المتداولة مركّبة، ففي التاريخ المزعوم لنشر التغريدة، أي عام 2014، كان الحدّ الأقصى للرموز (تشمل الأحرف والأرقام والفراغات) المسموح بها في كلّ تغريدة 140، في حين أنّ التغريدة المتداولة تتضمّن 236 رمزاً.



كما أن الحساب الظاهر في الصورة لا أثر له على موقع تويتر، ويرشد البحث عنه إلى تغريدات عدّة تشير إلى أنّه غير موجود، وجاء في إحداها "إذا كنت هنا لتبحث عن حساب Sandrofootball توقّف عن البحث فهو غير موجود".