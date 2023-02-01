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السعودية تفوز باستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: "تم اخطار الاتحاد الآسيوي رسميا من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي".
وكانت اتحادات الهند وإيران وقطر والسعودية وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، قبل انسحابها جميعا.
وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027، عقب إعلان الاتحاد القاري، يوم الاثنين الماضي، انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.
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