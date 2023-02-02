مدافع يونايتد يضع حدا لمسيرته الدولية

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في نبأ عاجل، أن فاران (29 عاما) استقر على إنهاء مسيرته الدولية بعد عقد كامل بقميص الديوك.وأشارت، إلى أن مدافع ريال مدريد السابق، بصدد إعلان اعتزاله اللعب الدولي لمعاناته من مشاكل بدنية وذهنية.وكتبت الصحيفة الفرنسية "فاران طبق المثل الفرنسي القائل بأنه لا يوجد اثنان بدون 3"، في إشارة إلى أنه سيلحق بزميليه ستيف مانداندا وهوجو لوريس، اللذين اعتزلا اللعب الدولي الشهر الماضي.وبدأ فاران مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا في 22 مايو/آيار 2013، ولعب 93 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف، وتوج مع منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021.