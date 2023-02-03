نادي النجف ينهي خدمات المدرب احمد خلف

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صمدت في وجه الإمبراطوريات وهزمها الزلزال.. تعرف على قلعة "غازي عنتاب"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

نادي النجف ينهي خدمات المدرب احمد خلف

رياضة

2023-02-03 | 14:04
نادي النجف ينهي خدمات المدرب احمد خلف
1,303 مشاهدة

اعلن نادي النجف الرياضي، اليوم الجمعة، عن انهاء خدمات المدير الفني احمد خلف.

وقال اعلام نادي النجف في تصريح لمراسل السومرية نيوز، ان "ادارة النادي قررت انهاء خدمات المدرب احمد خلف بسبب سوء النتائج في الدوري الممتاز ".

واضاف: "تم الاتفاق مع المدرب عبد الغني لتدريب نادي النجف وحيدر نجم مساعد مدرب وغدا اول وحده تدريبيه بقيادهم".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لاا اعرف
لاا اعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

النجف: تذبذب سعر الدولار يؤثّر على حركة الاسواق
Play
النجف: تذبذب سعر الدولار يؤثّر على حركة الاسواق
06:51 | 2023-02-06
مهرجان القدرة والتحمل للخيول ينطلق في الديوانية
Play
مهرجان القدرة والتحمل للخيول ينطلق في الديوانية
05:01 | 2023-02-06
إقرار موازنة العام الحالي سيكون منطلقا لحسم القوانين المعطلة
Play
إقرار موازنة العام الحالي سيكون منطلقا لحسم القوانين المعطلة
04:33 | 2023-02-06
الضغوط الاميركية على البنك المركزي تشل الاسواق العراقية
Play
الضغوط الاميركية على البنك المركزي تشل الاسواق العراقية
02:18 | 2023-02-06
كربلاء: أسعار السلع ترتفع كثيرا بسبب تدهور الدينار
Play
كربلاء: أسعار السلع ترتفع كثيرا بسبب تدهور الدينار
02:07 | 2023-02-06
وفد روسي في بغداد لبحث التطورات في المنطقة
Play
وفد روسي في بغداد لبحث التطورات في المنطقة
01:00 | 2023-02-06
وفود مستمرة لنزع فتيل الازمة بين بغداد واربيل
Play
وفود مستمرة لنزع فتيل الازمة بين بغداد واربيل
00:00 | 2023-02-06
الشركة الامنية تعمل رغم فسخ التعاقد.. تظاهرات ضد "بزنس انتل" في مطار بغداد
Play
الشركة الامنية تعمل رغم فسخ التعاقد.. تظاهرات ضد "بزنس انتل" في مطار بغداد
10:42 | 2023-02-05
الأمن الوطني يطيح بتجار وأصحاب شركات يهربون العملة
Play
الأمن الوطني يطيح بتجار وأصحاب شركات يهربون العملة
09:38 | 2023-02-03
الموارد المائية: التاثيرات المناخية لها وقع سلبي على الاراضي الرطبة ‎‎
Play
الموارد المائية: التاثيرات المناخية لها وقع سلبي على الاراضي الرطبة ‎‎
04:40 | 2023-02-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.