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نادي النجف ينهي خدمات المدرب احمد خلف
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
اعلن نادي النجف الرياضي، اليوم الجمعة، عن انهاء خدمات المدير الفني احمد خلف.
وقال اعلام نادي النجف في تصريح لمراسل السومرية نيوز، ان "ادارة النادي قررت انهاء خدمات المدرب احمد خلف بسبب سوء النتائج في الدوري الممتاز ".
واضاف: "تم الاتفاق مع المدرب عبد الغني لتدريب نادي النجف وحيدر نجم مساعد مدرب وغدا اول وحده تدريبيه بقيادهم".
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