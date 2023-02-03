نادي النجف ينهي خدمات المدرب احمد خلف

وقال اعلام نادي النجف في تصريح لمراسل السومرية نيوز، ان "ادارة النادي قررت انهاء خدمات المدرب احمد خلف بسبب سوء النتائج في الدوري الممتاز ".واضاف: "تم الاتفاق مع المدرب عبد الغني لتدريب نادي النجف وحيدر نجم مساعد مدرب وغدا اول وحده تدريبيه بقيادهم".