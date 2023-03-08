"حيلة ذكية".. معلمة تلجأ لميسي ومبابي لإسكات طلابها المشاغبين (فيديو)

ونشرت "مارغاريتا بلا" عبر حسابها الشخصي على منصة تيك توك-مقطعا مصورا لا يتجاوز 6 ثوان للحظة التي تمكنت فيها من إسكات طلابها الذين كانوا يتحدثون بصوت عال في الفصل، وسط أجواء من الفوضى.



وانتشر المقطع المصور على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، محققا أكثر من 3.5 ملايين مشاهدة.

🔟🇦🇷 Una maestra descubrió una técnica prácticamente infalible para lograr que un aula entera haga silencio: "El que sigue hablando prefiere a Mbappé antes que a Messi". Los chicos, leales al astro argentino, entendieron el mensaje y no emitieron ni una palabra. pic.twitter.com/08S6on7VMi — Radio Mitre (@radiomitre) March 5, 2023

وقالت المعلمة في الفيديو "من يستمر في الحديث فإنه يفضل كيليان مبابي على ميسي" ليعم الصمت أجواء الفصل وسط اندهاش المعلمة من ردة فعل الطلاب.وعلّقت على الفيديو، قائلة "استمر الصمت 10 ثوان لكنها كانت مذهلة".وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح في مباراة تألق فيها ميسي ومبابي، ليعيد البطولة الغائبة عن خزائن الفريق منذ آخر مرة حققها أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا عام 1986.وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام ميسي أو المنتخب الأرجنتيني في فصل دراسي لإبقائه تحت السيطرة، ففي سبتمبر/أيلول 2022، كان لقب المونديال مجرد حلم يداعب جماهير الأرجنتين.ساعتها لجأ مدرس الفلسفة أماديو لاجوينز -الذي يعمل بإحدى المدارس الثانوية في مدينة قرطبة الواقعة على نهر بريمير- إلى فكرة رائعة لتجنب التجاوزات في الفصل الدراسي، حيث كتب على السبورة "من يتحدث يكره السكالونيتا (منتخب الأرجنتين)" مما أحدث صمتا تاما على الفور في الفصل.