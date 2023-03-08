برشلونة يتخلى عن حلم التعاقد مع أحد نجوم السيتي

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن تشافي مدرب برشلونة، كان يرى أن التعاقد مع سيلفا، صفقة استراتيجية للفريق الكتالوني، مشيرة إلى أن برشلونة حاول بالفعل ضم اللاعب البرتغالي في الميركاتو الصيفي الماضي.وأوضحت أن مانشستر سيتي طلب 65 مليون يورو للتخلي عن برناردو سيلفا لصالح برشلونة في الموسم الحالي.وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة جمد ملف التعاقد مع سيلفا، ومن المقرر أن ينظر اللاعب البرتغالي إلى العروض الأخرى خلال الميركاتو المقبل.وقالت "سبورت" إن عودة برشلونة إلى ملف برناردو سيلفا غير محتملة، إلا إذا حدثت صفقة بيع ضخمة، وهذا أمر غير متوقع داخل البارسا.وأضافت أن خورخي مينديز وكيل برناردو سيلفا، أبلغ اللاعب بقرار برشلونة.