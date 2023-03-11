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السوداني يهنى ليوث الرافدين بالتأهل الى كأس العالم
Alsumaria Tv
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هنئ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، منتخب شباب العراق بالتأهل لنهائيات كأس العالم للشباب بعد التغلب على المنتخب الإيراني.
وقال السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "نهنئ ونبارك تأهل منتخبنا الوطني، لكرة القدم الى بطولة كأس العالم للشباب التي ستقام في اندونيسيا".
وأضاف: "كل الدعم لشبابنا وهم يمثلون العراق في المحافل الدولية".
وكان منتخبنا الشبابي قد ضمن بطاقة التأهل الى كأس العالم بعد التغلب على نظيره الإيراني بهدف دون رد.
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