السوداني يهنى ليوث الرافدين بالتأهل الى كأس العالم

وقال السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "نهنئ ونبارك تأهل منتخبنا الوطني، لكرة القدم الى بطولة كأس العالم للشباب التي ستقام في اندونيسيا".وأضاف: "كل الدعم لشبابنا وهم يمثلون العراق في المحافل الدولية".وكان منتخبنا الشبابي قد ضمن بطاقة التأهل الى كأس العالم بعد التغلب على نظيره الإيراني بهدف دون رد.