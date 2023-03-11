رئاسة الجمهورية تبارك لمنتخبنا الوطني تأهله لكأس العالم للشباب

بارك رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، للمنتخب الوطني تأهله لكأس العالم للشباب.

وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، إنه "مبارك لمنتخبنا الوطني للشباب تأهله لكأس العالم للشباب".



واضاف :"لتتواصل الانجازات الرياضية، وليتواصل الفرح الذي يستحقه العراقيون".