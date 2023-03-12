شنيشل يعلن القائمة النهائية للمنتخب الاولمبي لبطولة الدوحة الدولية

ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن شنيشل قوله: وقع اختيار الجهاز الفني على 25 لاعباً سيتواجدون ضمن الوفد المغادر الى العاصمة القطرية الدوحة وهم كل من " هاني نصير ( تريلبورغ السويدي )، رضا عبد العزيز ( الديوانية ) محمد حسن ( الطلبة ) احمد مكنزي ( اربيل ) يوسف الامام ( مالمو السويدي ) زيد تحسين ( الطلبة ) مصطفى سعدون ( الكهرباء ) كرار سعد ( الكرخ ) مصطفى عمران ( اتلانتا الايطالي ) حسين عامر ( الصناعات الكهربائية ) كرار الامير علي ( الميناء ) كرار محمد ( النفط ) زيد اسماعيل ( نوروز ) امير احمد ( الحدود ) منتظر محمد ( النفط ) علي حيدر ( ستوك سيتي الانجليزي ) مانؤيل ايليا ( تفينتي الهولندي ) علي الموسوي ( كوبنهاغن ) منتظر عبد الامير ( القوة الجوية ) ماركو فرج ( ستومسجوديست النرويجي ) زيدان عبد الجبار ( كربلاء ) عمار غالب ( الشرطة ) حسين عبد الله ( الطلبة ) نهاد محمد ( الكرخ ) ذو الفقار يونس ( الشرطة )".واضاف: "من المحتمل اضافة لاعبين اثنين قبل السفر الى الدوحة حسب رؤية الجهاز الفني من اجل تطبيق الاهم من المعسكر وهو الاطلاع على ارض الواقع حول المستوى الفني للجميع".واختتم مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل حديثه بالقول: "القائمة الحالية لن تكون النهائية سيما وان الجهاز الفني سيستمر في متابعة جميع الخيارات المتاحة على وفق السن القانوني في الداخل والخارج بغية اضافة اي لاعب يستحق تمثل المنتخب الاولمبي لتقديم الاضافة الفنية ".