هازارد يرفض العدول عن قراره بشأن اعتزاله دوليا

هازارد كان قد اعتزل اللعب الدولي بعد خروج منتخب بلجيكا من الدور الأول ببطولة كأس العالم قطر 2022، في مجموعة تأهل منها المغرب وكرواتيا، وتذيلها كندا.وقال هازارد، في تصريحات نقلتها قناة "RTBF" البلجيكية، : ""لن أعود للمنتخب البلجيكي، أنا متأكد من قراري بنسبة 100%، لم يكن في رأسي أبدًا العودة من الاعتزال، لا أستطيع رؤية نفسي لا أشارك مع ريال مدريد وأذهب للعب مع المنتخب".وأضاف: "اعتزل زميلي توني كروس اللعب مع المنتخب الألماني منذ عامين، وقال لي إنه عندما يذهب باقي اللاعبين إلى المنتخبات، يمكنه الاستمتاع مع أطفاله".وعن إمكانية سيره على خطى ما فعله زين الدين زيدان وليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش بعدولهم عن قرارهم بالاعتزال الدولي، أجاب هازارد: "لن يحدث ذلك معي، أنا متأكد بنسبة 100% لا أرى نفسي أفعل ذلك والأمر ليس في رأسي أبدا".وأشار: "اتصل بي الملك فيليب عقب الاعتزال، لكن ما تحدثنا عنه سيظل بيننا، في كرة القدم لا يجب أن تقول مستحيل أبدا، لكن لدي العديد من الأشياء الأخرى كي أفعلها، مثل قضاء المزيد من الوقت مع أطفالي وعائلتي، لا أرى أنني سأغير قراري أمام فكرة معينة".وشدد: "بدأت أفكر في الاعتزال منذ بطولة اليورو، في ذلك الوقت عملت كثيرًا، لكنني تعرضت للعديد من الإصابات، ولم أستطع اللعب ضد إيطاليا. حينها قررت أن يكون المونديال هو الأخير لي".