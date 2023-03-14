قائمة أفضل 100 فريق بالعالم: صدارة ألمانية وحضور عربي

وتنشر "OPTA" تقييم أفضل الفرق في العالم، استنادًا إلى قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها يوميًا تضم 13500 فريق كرة قدم من 183 اتحادا محليا حول العالم، ويتم منح كل فريق تصنيفا بالدرجات، باعتبار 100 هي أعلى تصنيف و0 الأقل.يتصدّر قائمة أفضل الفرق في العالم بايرن ميونخ الألماني بواقع (100 درجة)، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي (98.5)، ثم نابولي الإيطالي (96.3)، ثم برشلونة الإسباني (95.2)، وهم الفرق الأربعة الوحيدة التي تخطّت تقييم 95٪ في القائمة.في المراكز الـ20 الأولى، سيطرت أندية الدوري الإنجليزي بواقع 5 أندية؛ وهي مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي. في حين ظهرت 4 أندية من إيطاليا و4 من ألمانيا، و3 من إسبانيا ونادٍ فرنسي واحد هو باريس سان جيرمان.اللافت أن هناك 3 فرق اقتحمت المراكز الـ20 الأولى من خارج الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى؛ وهم بالترتيب بورتو البرتغالي في المركز (15) وريد بول سالزبورغ النمساوي في المركز (17) وبنفيكا البرتغالي في المركز (18).