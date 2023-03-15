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الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة

2023-03-15 | 03:27
الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
1,535 مشاهدة


السومرية نيوز - دوليات

نقترب من الأمتار الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ومع وصولنا إلى ربع نهائي المسابقة، نكون بانتظار مباريات نارية بين الفرق.

وأقيمت الأربعاء مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لينضم فريقان جديدان لقائمة الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي ضمنت تأهلها لربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

- بنفيكا البرتغالي أولى الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي المسابقة بعد الفوز على كلوب بروغ البلجيكي بنتيجة 7-1 مجموع المباراتين.

- تشيلسي الإنجليزي خطف بطاقة التأهل أمام دورتموند بالفوز 2-0 والعودة رغم الخسارة في الذهاب بهدف دون رد.

- بايرن ميونخ الألماني أطاح باريس سان جيرمان من المسابقة بالفوز عليه 3-0 في مجموع المباراتين.

- ميلان الإيطالي وصل إلى ربع النهائي متفوقا على توتنهام بفضل هدف دون رد في لقاء الذهاب.

-إنتر ميلان الإيطالي تمكن من الوصول إلى ربع النهائي بعد الفوز 1-0 في مجموع مباراتيه ضد بورتو البرتغالي.

- مانشستر سيتي الإنجليزي ضرب نتيجة قياسية قوامها 7 أهداف نظيفة، بعد التعادل مع لايبزيغ في ألمانيا ذهابا بهدف لمثله.

يبقى لاكتمال عقد المتأهلين انتظار نتيجة مواجهة (نابولي الإيطالي х آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-0 ذهابا)، (ريال مدريد الإسباني Х ليفربول الإنجليزي 5-2 ذهابا)

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23:
ستقام قرعة الدور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا الجمعة القادم، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يومي 11 و12 نيسان، على أن تكون مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

فيما سيكون ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16-17 مايو.

أما المباراة النهائية فستقام في 10 يونيو 2023 على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية.
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