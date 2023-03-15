تفاصيل جديدة عن عرض نادي الهلال لضم ميسي: سيكون مطابقا لعقد رونالدو

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وحتى الآن، لم يتوصل لاتفاق مع النادي الفرنسي على الاستمرار أو الرحيل المجاني.وتواجد بالفعل خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ووكيله، أمس في السعودية، وزعمت التقارير أن والد ليو طلب راتبًا خياليًا من أجل الموافقة على إتمام الصفقة.وكان برنامج "الشيرينيغتو" الإسباني الشهير، ذكر أن ميسي يسعى للحصول على راتب يتجاوز ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، والذي يبلغ 200 مليون يورو سنويا.والد ميسي طلب أن يحصل النجم الأرجنتيني المخضرم على 600 مليون يورو، وهو ما يبلغ 3 أضعاف راتب كريستيانو مع النصر.ولكن صحيفة "ماركا"، كشفت وفقًا لمصادرها أن "العرض سيكون مطابقًا تمامًا للعرض الذي قدم لكريستيانو رونالدو والذي نجح في إقناعه بالانضمام للنصر، والرقم يصل إلى حوالي 220 مليون يورو في الموسم".من جانبها، قالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، إن هناك طريقين فقط يفكر فيهما ميسي، الأول هو التجديد مع باريس سان جيرمان.أما الطريق الثاني، هو الانتقال إلى الدوري الأمريكي مع اهتمام إنتر ميامي الذي يعود قبل عامين في 2021، وذلك لأن بطل كأس العالم قطر 2022 معجب بالعيش في ولاية ميامي ولديه منزل هناك.