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ريال مدريد يتجاوز ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال
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مواجهات "مُدوية" محتملة و3 فرق إيطالية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الابطال

رياضة

2023-03-16 | 04:29
مواجهات &quot;مُدوية&quot; محتملة و3 فرق إيطالية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الابطال
2,936 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تنتظر الأندية التي حسمت تأهلها قرعة الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث أسدل الستار على منافسات دور الستة عشر مساء أمس الأربعاء.

وتأهلت أندية ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، ميلان وانتر ونابولي الإيطاليين، بنفيكا البرتغالي، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين بعد خوضهم مباريات العودة في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم غد الجمعة.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري الأبطال في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت وسط أوروبا، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وستكون مذاعة على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوتيوب"، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت الإخبارية.

واختتمت منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2022-2023، بعدما حسمت 8 أندية تأهلها الى الدور التالي من المسابقة القارية التي تشهد منافسة قوية بين الفرق يتصدرهم ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني.

وحقق فريق بايرن ميونخ فوزا مستحقا على حساب باريس سان جيرمان في المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-0 وأقيمت بينهما على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، في مواجهة مكررة من نهائي بطولة 2020، عندما حقق العملاق البافاري اللقب على حساب نظيره الفرنسي، وفى النسخة التالية نجح الباريسيون في إقصاء الفريق الألماني من ربع النهائي.

ونجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023

بينما تأهل ميلان الإيطالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله سلبيا مع مضيفه فريق توتنهام الإنجليزي، في اللقاء الذى جمعهما، على ملعب "توتنهام"، في إياب دور الـ 16 من المسابقة بالموسم الحالي 2022 - 2023، بعدما حقق الفوز ذهابا في إيطاليا الشهر الماضي بهدف نظيف.

ونجح فريق تشيلسي في تحقيق فوز مستحق على حساب نظيره بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، في إياب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023. جاء هدفا تشيلسي عن طريق رحيم سترلينج، وكاي هافرتز من ركلة جزاء في الدقيقتين 44، و53 على التوالي.

وتأهل نادي تشيلسي الى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم أسود الفيستيفال موقعة الذهاب بهدف دون رد أحرزه كريم أديمى لتصبح نتيجة مباراتي الفريقين 2-1 لصالح البلوز.

وحسم فريق بنفيكا البرتغالي التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكبير على نظيره كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "النور"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان الفريق

جدد نادي ريال مدريد الفوز على حساب نظيره ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مواجهة نارية شهدت مشاركة محمد صلاح طيلت أوقات اللقاء.

وتأهل نابولي الإيطالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على ضيفه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات إياب دور الـ 16، ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وكانت مباراة الذهاب بين نابولي ضد اينتراخت فرانكفورت، قد انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين في المواجهة التي أقيمت في ألمانيا ما يجعل مباراة اليوم أسهل نسبياً لمتصدر ترتيب الدوري الايطالي.

حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً عريضاً على حساب نظيره لايبزيج الألماني بنتيجة 7-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علما بان نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في ألمانيا قبل أسبوعين.

سجل أهداف المباراة كل من إيرلينج هالاند 5 أهداف وإيلكاي جوندوجان، وكيفين دي بروين في الدقائق 22، 24، 45، 49، 54، 57، و90 على التوالي.

وتأهل نادي مانشستر سيتي بهذه النتيجة الى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما انتهت مباراتي الفريقين بمجموع 7-1 ذهاباً وإياباً.

حسم التعادل السلبي أحداث مباراة فريق إنتر ميلان أمام مضيفه بورتو البرتغالي، التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء باستاد "الدراجاو" بالبرتغال، في مباراة الإياب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2022.

واستفاد إنتر ميلان بفوزه على أرضه قبل أسبوعين 1-0، ليحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
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