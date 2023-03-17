نبأ سار لبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو

ومن المرجح عودة بيدري للملاعب، وأن يكون جاهزا تحت قيادة مدربه تشافي بحلول مواجهة الكلاسيكو في الليجا أمام ريال مدريد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.وأصيب بيدري خلال مواجهة ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد .وأفاد التقرير الطبي إلى إصابة بيدري بتمزق في الفخذ الأيمن، تعافى منه، لكن مشاركته في الكلاسيكو تبقى محل شك.وسيخوض البارسا، مرانين آخرين قبل المباراة المرتقبة، وخلالهما سيتم التركيز على مدى تحسن حالة بيدري.وبعودة بيدري، سيكون عثمان ديمبلي هو الوحيد الغائب عن تشكيلة البارسا في الكلاسيكو، بعد تعافى روبرت ليفاندوفسكي وعودته للعب في سان ماميس ضد أتلتيك بيلباو.ويتفوق برشلونة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الوصيف وحامل اللقب.