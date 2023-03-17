التعادل الايجابي يحسم مواجهة الكرخ ونوروز في الدوري الممتاز

وجرت وقائع المباراة، في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة، على استاد الساحر أحمد راضي بالعاصمة بغداد.وسجل نوروز أولاً عبر المحترف اوكيكولا توبي اوفلابي في الدقيقة (21) من زمن المباراة، فيما عادل نهاد محمد النتيجة للكرخ في الدقيقة (81).وبهذا التعادل رفع الكرخ رصيده إلى النقطة 27 في المركز التاسع، فيما رفع نوروز رصيده إلى النقطة 26 في المركز 12.