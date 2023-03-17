رسمياً.. رونالدو يشارك مع البرتغال في تصفيات أمم أوروبا 2024

وأحاط الغموض مسيرة رونالدو مع منتخب البرتغال، بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بالخسارة أمام المغرب حيث لم يكشف رونالدو موقفه من الاعتزال وقد أتم رونالدو 38 الشهر الماضي.وبات روبرتو مارتينيز خامس مدرب يلعب رونالدو تحت قيادته مع منتخب البرتغال حيث سبق لرونالدو اللعب تحت قيادة لويس فيليبي سكولاري، وكارلوس كيروش، وباولو بينتو، وفرناندو سانتوس.وخاض رونالدو أكبر عدد من المباريات الدولية في تاريخ كرة القدم للرجال برصيد 196 مباراة، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع الكويتي بدر المطوع وسجل رونالدو 118 هدفا دوليا.وحقق رونالدو مع البرتغال يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2018/2019.وانضم رونالدو لنادي النصر في ديسمبر الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.