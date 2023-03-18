نهائي كأس آسيا للشباب.. ليوث الرافدين في مواجهة أوزبكستان لتحقيق اللقب السادس

تقام المباراة على ملعب (ميلي ستاديوم) في مدينة طشقند الأوزبكية، الساعة 17:00 مساء اليوم السبت، بتوقيت العراق.تأهل منتخب شباب العراق وصيفًا للمجموعة خلف أوزبكستان، وحصد 4 نقاط بعد الفوز على إندونيسيا بنتيجة 2-0 والخسارة أمام أوزبكستان بنتيجة 0-1 والتعادل مع سوريا بنتيجة 1-1.وفاز العراق على إيران بنتيجة 1-0 في ربع النهائي ثم تغلب على اليابان بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 في نصف النهائي.وتأهل منتخب أوزبكستان في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد الفوز على سوريا بنتيجة 2-0 والفوز على العراق بنتيجة 1-0 والتعادل بدون أهداف مع إندونيسيا.وتغلب منتخب أوزبكستان على أستراليا في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم تخطى عقبة كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل دون أهداف.ولم يسبق أن حقق منتخب أوزبكستان لقب كأس آسيا للشباب بينما حقق منتخب العراق اللقب 5 مرات أعوام 1975 و1977 و1978 و1988 و2000.يأمل منتخب العراق تحقيق اللقب الغائب، منذ العام 2000، بعد التأهل لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا. كما يتطلع المدرب عماد محمد، المدير الفني لمنتخب العراق للشباب، لتحقيق اللقب كلاعب ومدرب بعد تتويج باللقب العام 2000.وتحدث عماد محمد، مدرب العراق، في المؤتمر الصحفي مؤكدًا أن فريقه يسعى إلى الاستفادة من درس المواجهة الأولى ضد أوزبكستان في مرحلة المجموعات والتي خسرها المنتخب العراقي بنتيجة 0-1.وقال مدرب المنتخب العراقي للشباب: "البطولة كانت صعبة وقوية والفريق ظهر بمستوى طيب، ولكن اللقاء النهائي دائمًا يتسم بالندية، وهناك عامل مهم وهو الحضور الجماهيري المنتظر لدعم منتخب أوزبكستان".ويعتمد منتخب الشباب العراقي على تشكيلة تضم الحارس حسين حسن، وأمامه الرباعي: عبدالرزاق قاسم، وشاربل شمعون، وعلي جاسم، وآدم طاليب في خط الدفاع.ويقود خط الوسط إسماعيل أحمد، وعلي صادق، وكاظم رعد، وعلى الأطراف: عبد القادر جميل، ومصطفى قابيل، وسجاد مهدي.يحلم المنتخب الأوزبكي بتتويج مشواره في البطولة القارية على أرضه بالتتويج باللقب في ثاني مغامرة وصلت للنهائي في نسخة 2008.وقال رافشان حيدروف، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان للشباب، إن المواجهة مهمة للغاية لتحقيق اللقب، وهو شعار كل منتخب، مؤكدًا أن كل مباراة مختلفة، واللقاء سيكون مغايرًا لمواجهة مرحلة المجموعات.وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا، وقمنا بتحليل المنتخب العراقي، وهدفنا الفوز والظهور بأفضل صورة، وعلينا أن ننسى مباراة مرحلة المجموعات".ويعتمد منتخب أوزبكستان على تشكيلة تضم حارس المرمى أوتابيك بوموردوف، وأمامه الرباعي: عبدوقودير خوسانوف، وزافارمورود آبديراهيموتوف، وآبوسبيك فايزيليف، ودييور أورتيكيبيف، في خط الدفاع.ويقود خط الوسط نوديربيك عبدرزاقوف، وأومارلي راحمانولييف، وجاكونشير أورزوف، مع ثلاثي خط الهجوم: بولاتوخوجا خولدوركونوف، وبيكيرزبيك آسقاروف، ومحمود جون محمود جونوف.