تشافي يتطرق لقضية نيغريرا.. هل ستؤثر على الكلاسكو؟

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد مساء يوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني (ليجا).يأتي ذلك بعدما أيام قليلة من تلقي النادي الكتالوني اتهامات قوية من مكتب المدعي العام الإسباني، فيما يخص دفع الرشاوي لخوسيه ماريا نيجريرا نائب لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقا، لتسهيل مهمة الفريق خلال بعض المباريات.بدأ تشافي حديثه في المؤتمر الصحفي عن مدى تأثير هذه القضية على الفريق بقوله: " لم نتحدث عنها مطلقا، نحن نركز على اللعب والمنافسة ونركز على أن نكون في أعلى مستوى، نحن نحاول أن نبقى في حالة طبيعية داخل غرفة الملابس وأن نكون مجردين مما يحدث بالخارج".وأضاف: " ما يقال لا يزعجني (يقصد قضية نيجريرا)، يمكن للناس أن يقولوا ما يحلوا لهم، لكنني أعرف أن جميع الألقاب التي فزنا بها قانونية تماما".وأردف: "لا يزعجني أن النتائج والألقاب التي فزنا بها في ذلك الوقت أصبحت موضع سؤال، لم أشعر أبدًا أننا فزنا بسبب الحكام وإذا كان الأمر كذلك فسأعود إلى منزلي، ما فزنا به استحققناه على أرض الملعب".وأكد تشافي أنه "تحدث مع خوان لابورتا رئيس النادي مرارا وتكرارا"، موضحا أنه "يعمل دائما على فصل الفريق عن هذه الأحداث".وقال تشافي عن الانتقادات التي وجهت له مؤخرا بسبب طريقة اللعب، :"نحن نلعب بالشكل الذي يناسب كل مباراة".وأكمل: "لا أفهم سبب الانتقادات من الفوز على ريال مدريد في ملعبه 1-0، نحن قدمنا مباراة كبيرة ولا يجب أن ننتصر بنتيجة 4-0 أو5-0، حتى يقولون إن برشلونة لعب بشكل جيد".وأكد تشافي أن "الفريق يعمل دائما من أجل تحقيق الفوز، ولكنه أوضح في الوقت ذاته أن البارسا سيكون أقل ضغطا من ريال مدريد".وبشأن الإصابات والاستعدادات قال تشافي: "بيدري لن يكون متاحا، لأن هذه المباريات تحتاج أن تكون جاهزا بنسبة 100%، إذا لم تكن الأحاسيس جيدة، فلا داعي لفرض أي شيء، إنها ليست مباراة".واستطرد: " يمكننا أن نرتقي لأفضل مستوى حتى في ظل غياب عثمان ديمبيلي وبيدري، فعلنا ذلك من قبل مع غياب روبرت ليفاندوفيسكي وجافي".وعن توقعاته للمباراة قال: "سنحاول أن نمتلك الكرة، نريد أن نكون أفضل من مباراة الكأس، ريال مدريد يقدم أداء جيدا للغاية مؤخرًا".وأضاف: "نسب فوز الفريقين متساوية 50% لكل طرف، نحن سنحاول فرض سيطرتنا وتوسيع الفارق".واختتم تشافي المؤتمر بالحديث عن المواجهة الثنائية بين البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعبه رونالد أوراخو، حيث قال: "إنها مواجهة رائعة بين ثنائي مميز".وأتم: "أوراخو يتمتع بقوة جسدية كبيرة ولديه قدرة تكتيكية على اللعب في أكثر من مركز، وفينيسيوس لاعب رائع وحاسم بكل تأكيد".