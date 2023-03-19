نادي الشرطة ينهي عقد مدربه المصري مؤمن سليمان

وذكر النادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تتقدم الهيئةُ الإداريّة لنادي الشُرطة بشُكرها وتقديرها إلى مدرب فريق كرةِ القدم في النادي مؤمن سليمان لما قدمهُ من جهدٍ خلال توليه قيادة الفريق في الموسم الماضي، ونيله اللقب والمرحلة الأولى من الموسم الحالي، وتتمنى له التوفيقَ في مِشواره المُقبل".وبيّنت الإدارة، أن "الملاكَ التدريبيّ المُساعد للمصري سليمان، المُكون من المدربين أحمد صلاح وحسين عبد الواحد ومدرب حراس المرمى عمرو عبد السلام ومدرب اللياقة البدنيّة الدكتور مازن عبد الستار، سيقود الفريقَ لما تبقى من منافساتِ الدوري".ويحتل نادي الشرطة، حالياً، صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة.