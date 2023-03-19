قبيل انطلاق "كلاسيكو الارض".. أنشيلوتي يقسو على هازارد

وقال أنشيلوتي في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، على حسابه ب"تويتر"،: "لست هنا لأمنح كل لاعب دقائق للمشاركة".وأضاف: "أنا هنا للفوز بالمباريات. أضع أفضل 11 لاعبا من أجل تحقيق الانتصار، ولا أنظر إلى راتب اللاعب أو عمره، الأمر يتعلق فقط بالأداء".يذكر أن "هازارد يحصل على أكبر راتب في ريال مدريد، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لكنه لم يسبق أن شارك في أي مباراة كلاسيكو، منذ انضمامه للملكي في صيف 2019".