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قبيل انطلاق "كلاسيكو الارض".. أنشيلوتي يقسو على هازارد
Alsumaria Tv
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وجه المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الاحد، رسالة حادة إلى جناح الفريق إيدين هازارد، قبل ساعات من موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة 26 بالليجا.
وقال أنشيلوتي في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، على حسابه ب"تويتر"،: "لست هنا لأمنح كل لاعب دقائق للمشاركة".
وأضاف: "أنا هنا للفوز بالمباريات. أضع أفضل 11 لاعبا من أجل تحقيق الانتصار، ولا أنظر إلى راتب اللاعب أو عمره، الأمر يتعلق فقط بالأداء".
يذكر أن "هازارد يحصل على أكبر راتب في ريال مدريد، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لكنه لم يسبق أن شارك في أي مباراة كلاسيكو، منذ انضمامه للملكي في صيف 2019".
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