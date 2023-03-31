برشلونة يتواصل مع والد ميسي.. هذا شرط العودة

وقال يوستي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة كأس بارسا أكاديمي وورلد كاب "نحترم باريس كثيرا".ولم يخف يوستي، رغبته على المستوى الشخصي، في عودة ميسي لارتداء قميص البلوجرانا من جديد.وتابع "لطالما كانت لدي هذه الشوكة العالقة في داخلي بسبب أن ميسي لم يتمكن من الاستمرار معنا، بالتأكيد سأكون سعيدا بعودته".وشدد "العشق بين ميسي وبرشلونة متبادل، والقدر حكيم ويجعلك تعود حيث يجب أن تكون".وأقر يوستي بأن رئيس النادي، خوان لابورتا، اجتمع مؤخرا بوالد اللاعب، مشيرا إلى وجود علاقة جيدة بمحيط اللاعب.وأوضح "عودة ميسي للكامب نو ستعتمد على الوضع الاقتصادي للنادي، المتأثر بقواعد اللعب المالي النظيف".ورغم أن يوستي أبدى تأييده لعودة ميسي، لكنه أشار إلى أنه لا توجد "خطة هجوم" للتعاقد مع اللاعب.وكان فابرزيو رومانو خبير الانتقالات، قد نشر عبر حسابه على تويتر، تصريحات لرافا يوستي، حيث قال "كنا على اتصال بمعسكر ميسي".وتابع "ميسي يعرف مدى تقديرنا له، نتمنى إيجاد الظروف المناسبة حتى يعود ميسي ويواصل تاريخه معنا".