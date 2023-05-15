استعدادا للقاء السيتي.. بنزيما وكامافينجا يعودان لمران مدريد

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، شارك الثنائي كريم بنزيما، وإدواردو كامافينجا في مران ريال مدريد، صباح اليوم الإثنين.كان أنشيلوتي، استبعد بنزيما من مواجهة خيتافي الأخيرة بالدوري الإسباني، بينما تعرض إدواردو كامافينجا لإصابة في نفس اللقاء.وأجرى كامافينجا آشعة رنين مغناطيسي بالأمس والتي أظهرت أن إصابته ليست خطيرة وأنه سيكون جاهزًا للحاق بموقعة الاتحاد، علما أنه لم يخض المران الجماعي مع زملائه، أمس الأحد.كانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، شهدت تعادل الفريقين (1-1) على ملعب "سانتياجو برنابيو".