بصفقة تبادلية.. سان جيرمان يعرض نيمار على السيتي مقابل سيلفا

وأوضحت الصحيفة أن "لويس كامبوس وباريس سان جيرمان أمضيا عامًا في البحث عن الصيغة التي يمكن من خلالها الاستغناء عن نيمار".ويدرس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان جميع الخيارات للتخلص من نيمار خاصة مع راتبه المرتفع.نيمار سجل هذا الموسم 18 هدفا وصنع 17 في 29 مباراة لكنه يغيب بسبب الإصابة منذ فبراير.ومن جانبه لم يغلق نيمار الباب أمام الخروج من الفريق لكنه لا ينوي أيضًا أن ينتهي به المطاف في أي فريق.ويريد كامبوس عرض نيمار على مانشستر سيتي في صفقة تبادلية تشمل انتقال لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا إلى النادي الفرنسي.وذكرت "سبورت" أن "مانشستر يونايتد وتشيلسي ينتظران مستقبل نيمار أيضا، لكن البلوز غير مستعد دفع راتب يبلغ 30 مليون يورو لنيمار وهو راتب اللاعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان".وذكرت الصحيفة أن "البرتغالي جوزيه مورينيو، حال انتهى به الأمر بتدريب باريس سان جيرمان الموسم المقبل، سيود الاحتفاظ بنيمار، لكن مجلس الإدارة أوضح له أن رحيله يمثل أولوية قصوى".وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده وهي 222 مليون يورو.وينتهي عقد نيمار البالغ من العمر 31 عاما مع باريس سان جيرمان في يونيو 2025.ويغيب نيمار عن باريس سان جيرمان منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة علما أنه سجل هذا الموسم 18 هدفا وصنع 17 في 29 مباراة.