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مواجهة الأربعاء.. قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي
Alsumaria Tv
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت اختيارات أنشيلوتي تواجد كل اللاعبين، بانضمام كريم بنزيما ورودريجو جويس وإدواردو كامافينجا.
وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة لمباراة مانشستر سيتي، كالآتي:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز.
الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر - ميندي.
الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.
الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.
كانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، قد شهدت تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو".
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