تشافي يحسم الجدل بشأن مستقبل رافينيا

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت مؤخرا أن برشلونة منفتح على فكرة بيع رافينيا إلى أحد الأندية الإنجليزية المهتمة بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب ما ذكرته شبكة "UOL" البرازيلية، فإن تشافي أخبر إدارة برشلونة برغبته في استمرار رافينيا مع الفريق.يأتي ذلك في وقت تعول فيه إدارة برشلونة على بيع رافينيا بمقابل قد يصل إلى 80 مليون يورو، كأحد الحلول المطروحة لحل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.جدير بالذكر أن استمرار رافينيا مع برشلونة وعدم بيعه قد يؤثر سلبا على خطط برشلونة لإعادة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي وقائد البارسا السابق.برشلونة يعمل على إيجاد حلول لأزمته المالية من أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، لكي يتمكن النادي من ضم ميسي إلى صفوفه.ويحتاج النادي الكتالوني لبيع عدد من لاعبيه، وتخفيض 200 مليون يورو من قيمة فاتورة الأجور.كذلك يجب على ميسي تخفيض راتبه بشكل كبير للعودة إلى برشلونة، بحيث يتراوح أجره السنوي بين 10 و13 مليون يورو فقط.