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ناتاليا ذات العضلات المفتولة.. قد تكون الاقوى في العالم

رياضة

2023-05-16 | 06:11
ناتاليا ذات العضلات المفتولة.. قد تكون الاقوى في العالم
المصدر:
السومرية
1,141 مشاهدة


ناتاليا كوزنتسوفا هي لاعبة كمال اجسام روسية محترفة ورافعة أثقال مشهورة بجسدها المذهل والأرقام القياسية العالمية العديدة التي حققتها. ولدت في الأول من يوليو عام 1991 في تشيتا بروسيا وبدأت رفع الأثقال عند سن الرابعة عشرة.

كانت سنوات كوزنتسوفا الأولى مليئة بشغفها بالرياضة، حيث شاركت في عدة ألعاب رياضية، بما في ذلك السباحة والجمباز ورفع الأثقال. ومع ذلك، كان بناء الأجسام هو الذي أسر قلبها حقاً. بدأت التدريب بجدية، مكرسة نفسها للرياضة بتركيز واحد.
جنى عمل كوزنتسوفا الشاق والتفاني ثماره بسرعة. ففي عام 2014، فازت في أول مسابقة لها، حيث حصلت على المركز الأول في فئة الوزن الثقيل في معرض سيبيريا لرفع الأثقال. وتابعت المنافسة في العديد من المسابقات الأخرى، سواء في روسيا أو في البطولات الدولية، واستمرت في الهيمنة على مسابقات فئة وزنها.

في عام 2016، حققت كوزنتسوفا رقماً قياسياً جديداً في رفع الأثقال الرفعة المميتة (Deadlift)، حيث رفعت 240 كغ (529 رطلاً) في بطولة العالم لرفع الأثقال. هذا الإنجاز جعلها واحدة من أقوى النساء في العالم، وأصبحت بسرعة اسماً مألوفاً في مجتمع رفع الأثقال.
ومع ذلك، بقي شغف كوزنتسوفا الحقيقي في كمال الأجسام. بدأت المنافسة في الرياضة عام 2016، وأثبتت سريعاً أنها قوة لا يمكن تجاهلها. ففازت في أول مسابقة لها في كمال الأجسام، بطولة الكون لنابا، في عام 2017، واستمرت في الفوز في العديد من المسابقات الأخرى، بما في ذلك بطولة العالم لكمال الأجسام والرياضات البدنية في عام 2018.

تتمتع كوزنتسوفا بجسم مذهل، حيث تملك ليس فقط عضلات ضخمة ، بل أيضاً محددة بشكل مفصّل. وتشكّل ذراعيها مشهداً رائعاً للنظر، حيث يبلغ محيط عضلة البايسبس لديها 47 سم (18.5 إنش)، مما يجعلها محط انتباه الجميع. وقد تم مقارنتها بأرنولد شوارزنيجر في أفضل أيامه، وتعتبر عموماً واحدة من أعظم بنّاة الأجسام النسائيات في كل العصور.
بالإضافة إلى إنجازاتها الرياضية، تعد كوزنتسوفا سيدة أعمال ناجحة. فهي تمتلك وتدير صالة ألعاب رياضية خاصة بها في موسكو، كما تعمل سفيرة لعدة علامات تجارية متخصصة في اللياقة البدنية والتغذية.

على الرغم من العديد من الإنجازات التي حققتها، تبقى كوزنتسوفا متواضعة. إنها ملتزمة بتدريبها وبرياضة بناء الأجسام بشكل عميق، وتسعى باستمرار إلى وسائل للتحسين والدفع بنفسها إلى آفاق جديدة.

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