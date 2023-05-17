الإيطالي بونوتشي يحدد رسمياً موعد اعتزاله عالم كرة القدم

ويلعب بونوتشي، البالغ 36 عامًا، في صفوف يوفنتوس، منذ عام 2010، قادمًا من باري، لكنه رحل لميلان عام 2017، قبل العودة ليوفي من جديد في الموسم التالي.وحصل الإيطالي المخضرم على بطولة الدوري مع يوفنتوس 8 مرات، ومرة إضافية مع إنتر ميلان في موسم 2005/2006، وكأس إيطاليا 4 مرات واستطاع الحصول على يورو 2020 مع منتخب بلاده، و5 مرات في السوبر الإيطالي.واستعاد بونوتشي ذكريات تواجده في يوفنتوس عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، قائلًا: "عندما تكون طفلًا وتركض خلف الكرة، فأنت تحلم بارتداء قميص فريق مثل يوفنتوس، وأن تفعل ذلك في 500 مباراة، فأنت دخلت تاريخ يوفنتوس وهو شعور عظيم".وأضاف: "أشعر دائمًا بأنني سعيد كلما دخلت إلى الملعب مرتديًا قميص يوفنتوس، وهو ما فعلته لمدة 12 عامًا، يا له من حلم جميل".وأوضح: "ولكني سأعتزل اللعب مع نهاية الموسم المقبل، ستكون هذه نهاية حقبة بالنسبة ليوفنتوس".وأشار: "بالنسبة لي كان فخرًا أن ألعب مع يوفنتوس، أتمنى أن ينظر اللاعبون الشباب يومًا ما إلى الرباعي أندريا بارزالي وجورجيو كيليني وجانلويجي بوفون وأنا أيضًا كمثل أعلى لهم".وشارك المدافع المخضرم في 500 مباراة بقميص يوفنتوس، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 10 أهداف.