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بينها معاقبة الزوراء وجماهيره.. الاتحاد العراقي يصدر جملة قرارات

رياضة

2023-05-17 | 10:07
بينها معاقبة الزوراء وجماهيره.. الاتحاد العراقي يصدر جملة قرارات
2,088 مشاهدة

أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جملة من القرارات، بينها معاقبة نادي الزوراء وجماهيره.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اجتمعت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، وناقشت عدةَ طلباتِ مُقدمة إليها من بعض الأنديةِ من أجل البتّ فيها"، مشيرا الى انها "ناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء الرياضي بالعدد 177 بتاريخ 2023/5/14 ، وقررت قبوله شكلاً من الناحية القانونيّة، وبعد الاطلاع على الأولياتِ وقرار لجنة الانضباط بالعدد 84 في 2023/5/14 ، عليه قررت اللجنة :
1 - تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 84 في 2023/5/14 .
2 - معاقبة مساعد مدرب نادي نفط الوسط (حسن هادي) بالحرمان من مرافقةِ الفريق لمباراتين استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 3 من لائحة الانضباط .
3- معاقبة نادي الزوراء بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (3000000) ثلاثة ملايين عراقي باعتبار الأندية مسؤولة عن تصرفاتِ جماهيرها، واستناداً لأحكام المادة 67 الفقرة 4 ات وبدلالة المادة 8 الفقرة 3 .
4 -حرمان جمهور نادي الزوراء من دخول الملاعب على أرضهم المفترضة لمباراة واحدة استناداً لأحكام المادة 5 الفقرة 2 من لائحة الانضباط .
5 -واستناداً الى أحكام المادة 1/45 من نظام المسابقات لسنة 2023-2022 "تدفع الغراماتُ المفروضة على أي نادٍ أو على لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي الى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ إصدار العقوبة او يتم خصمها تلقائيا من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته، ويعد خاسراً في أول مباراةٍ يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة".

وأضاف البيان، ان اللجنة "ناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل نادي الاتصالات الرياضي بالعدد 285/7 بتاريخ 2023/5/17 ، وقررت قبوله شكلاً من الناحية القانونيّة، وبعد الاطلاع على الأوليات وقرار لجنة الانضباط بالعدد 82 في 2023 / 5/14 ، عليه قررت اللجنة :
1 - تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 82 في 2023/5/14 .
-2 معاقبة كل من مدرب فريق الاتصالات (محمد رزاق) و (حسن أحمد) مشرف فريق الاتصالات من الحرمان من مرافقة الفريق 3 مبارياتٍ استناداً للمادة 53 الفقرة 2 من نظام المسابقات لكرة الصالات والشاطئية.
3 - معاقبة مدرب الفريق (محمد رزاق) ومشرف الفريق (حسن أحمد) بغرامةٍ ماليةٍ قدرها 500000 خمسمائة ألف دينار عراقي لكل منهما استناداً للمادة 52 الفقرة ب من نظام المسابقاتِ لكرة الصالات والشاطئية.
4 -معاقبة لاعب الاتصالات (أحمد عبد العباس فاضل) بالإيقاف من اللعب لثلاث مبارياتٍ حسب المادة 47 ثانيا من نظام المسابقات لكرة الصالات والشاطئية.
5 - معاقبة اللاعبين (محمد حسن) و (سجاد جاسم صاحب) من فريق الاتصالات بالإيقاف من اللعب لمباراتين استناداً لأحكام المادة 51 الفقرة 1 من لائحة الانضباط".
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