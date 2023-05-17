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السيتي يهزم الريال ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا
Alsumaria Tv
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جرد مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد من اللقب، وتأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه عليه برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء.
ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز، إلى نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 23 و37، قبل أن يضيف مدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو الهدف الثالث بطريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 76، ثم بضم البديل جوليا ألفاريز على الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتعادل الفريقين 1-1، على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الثلاثاء الماضي.
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