السيتي يهزم الريال ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز، إلى نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 23 و37، قبل أن يضيف مدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو الهدف الثالث بطريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 76، ثم بضم البديل جوليا ألفاريز على الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتعادل الفريقين 1-1، على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الثلاثاء الماضي.