"متحدون كأسرة واحدة للترحيب بالجميع".. شعار بطولة كأس العالم 2026

وجاء الكشف عن شعار بطولة كأس العالم 2026، في الحفل الذي أقيم بمرصد جريفيث في لوس أنجلوس، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وأساطير كرة القدم.



شعار بطولة كأس العالم 2026

وجاء شعار كأس العالم 2026، على شكل صورة لمجسم كأس العالم داخل الرقم 26، وهي إشارة لسنة إقامة البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، كما تم إطلاق حملة #WeAre26 (نحن 26).وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو: "#WeAre26 هي صرخة مدوية تعبر عن اللحظة التي تتعالى فيها أصوات ثلاث دول وقارة بأكملها لتقول بصوت واحد. نحن متحدون كأسرة واحدة للترحيب بالعالم".وأضاف رئيس الفيفا: "ستتيح هذه البطولة لكل بلد مضيف ولكل منتخب مشارك تدوين صفحته الخاصة في كُتب تاريخ بطولة كأس العالم، وما شعار الفريق إلا محطة من المحطات الرئيسية في الطريق إلى نسخة 2026".وختم حديثه بالقول: "ستضفي المدن المذهلة الـ 16 المضيفة مزيدًا من الحيوية والإثارة على هذا الحدث عندما تطلق كل منها علامتها التجارية الخاصة بها، وتجسد الهوية الفريدة لكل مدينة من المدن ما تزخر به من أجواء ممتعة وأشخاص رائعين وأماكن مذهلة، لتقدم صورة عما ينتظر المشجعين في تلك المدن عام 2026".وستقام نسخة من كأس العالم خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2026، وسيشارك في البطولة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بعدما توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022.