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شنيشل: اكمال الأوراقَ الرسميّة للاعب "ماركو فرج" لتمثيل المنتخبات الوطنيّة

رياضة

2023-05-18 | 09:34
شنيشل: اكمال الأوراقَ الرسميّة للاعب &quot;ماركو فرج&quot; لتمثيل المنتخبات الوطنيّة
306 مشاهدة

اعلنت لجنةُ المغتربين في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اكمال الأوراقَ الرسميّة الخاصة باللاعب "ماركو فرج" ليصبح جاهزاً لتمثيل المنتخبات الوطنيّةِ في الاستحقاقاتِ المقبلة.

وقال المديرُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي، راضي شنيشل: "إن ماركو فرج محترف سترومسغودست النرويجي من الطاقاتِ الشابة التي يمكنها أن تقدمَ الإضافةَ للمنتخبات الوطنيّة مستقبلاً".

واضاف: ماركو سيغيبُ عن قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في بطولةِ غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق من 12 إلى 20 حزيران المقبل بسبب تسليم قائمة الـ50 الأولية إلى اللجنةِ المنظمة قبل إصدار أوراقه بشكلٍ رسمي".

واوضح شنيشل: اللاعب المذكور سيتم استدعاؤه في الاستحقاقاتِ المقبلة لإيمان الجهاز الفني بإمكانياته التي يمكن استثمارها برفقة بقية زملائه في قادم الاستحقاقات".

واختتم شنيشل حديثه قائلاً: القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها مؤخراً خاصة ببطولةِ غرب آسيا فقط، وستكون بعد انتهاء البطولة بلا شك مفتوحةً أمام أي لاعبٍ يثبت أحقيته في ارتداء قمصان الأولمبي".
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