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سان جيرمان يجدد عقد ماركينيوس حتى 2028

رياضة

2023-05-19 | 09:36
سان جيرمان يجدد عقد ماركينيوس حتى 2028
72 مشاهدة

أعلن نادي باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد عقد قائده قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس حتى عام 2028.

وقال النادي في بيان "يسر باريس سان جيرمان أن يعلن أنه توصل إلى اتفاق مع ماركينيوس لتمديد عقده. سيواصل المدافع البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما والفريق الأزرق والأحمر مغامرتهما معا حتى 30 يونيو 2028".


ومن جهته كشف ماركينيوس "أنا سعيد جدا للإعلان عن تمديد العقد، لكنني أيضا فخور جدا. إنها لحظة مميزة جدا بالنسبة لي. أنا مقتنع بأننا سنواصل تحقيق أشياء جميلة معا في السنوات القادمة".

ووصل البرازيلي إلى العاصمة الفرنسية عام 2013 في سن الـ19 قادما من روما الإيطالي.

وحقق ماركينيوس لقب الدوري 7 مرات مع الفريق الباريسي وبات قريبا من الثامن مع ابتعاد سان جيرمان بفارق ست نقاط عن لنس قبل ثلاث مراحل من ختام منافسات الموسم الحالي.

كما توج البرازيلي بلقب الكأس المحلية ست مرات، وحل وصيفا لدوري أبطال أوروبا عام 2020 خلف بايرن ميونخ الألماني.
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