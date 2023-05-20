واقعة "مُشينة" في تركيا.. مدافع نادي فنربخشه يبصق على تريزيجيه اثناء السجود (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



شهدت مباراة فنربخشه أمام طرابزون سبور في الدوري التركي، واقعة "مُشينة" كان بطلها مدافع فنربخشه، ساميت أكايدين، عندما قام بالبصق على محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون عقب تسجيله هدف فريقه وأثناء سجوده عقب تسجيل الهدف.



وأثارت تلك الواقعة غضب العديد من متابعي ومسؤولي الكرة التركية، حيث أدانها بشدة العديد من المتابعين عقب نشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرها البعض واقعة "مُشينة" لا تمت للرياضة بصلة.

من جانبه، أصدر طرابزون سبور التركي بيانًا، اليوم السبت، للتنديد بما حدث من ساميت أكايدين لاعب فنربخشه عقب بصقه على لاعب الفريق ومنتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه".



وقال طرابوزن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "هذا مثير للاشمئزاز".



وواصل: "ندين بشدة العمل اللاإنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 مايو 2023".



وأضاف البيان: "إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أمكايدين على لاعبنا تريزيجيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".



وأردف طرابزون: "نتوقع أن يجتمع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".



وأكمل: "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله للتكاتف ورفض مثل ذلك التصرف العدواني وحماية قيم كرة القدم الحقيقية حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام".



وأتم البيان: "نريد الاحترام للجميع".