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ليوث العراق يستهّلون مشوار المونديال بمواجهة الاوروغواي بعد منتصف ليل اليوم

رياضة

2023-05-22 | 05:52
ليوث العراق يستهّلون مشوار المونديال بمواجهة الاوروغواي بعد منتصف ليل اليوم
1,122 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يستعد منتخبنا الشبابي، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة اليوم الاثنين، لخوض أولى مبارياته في مشوار كأس العالم لكرة القدم دون 20 عاماً أمام منتخب الاورغواي ضمن منافسات المجموعة الخامسة .

واستعد وصيف بطل آسيا بشكل مثالي لمشاركته المونديالية، بعدما خاض سلسلة من المباريات الودية مع مدارس عالمية مختلفة، وأبرزها مواجهة البرازيل في اسبانيا والخروج بالتعادل الإيجابي(1-1).

ودعم الجهاز الفني بقيادة عماد محمد قائمته بعدد من العناصر الدولية التي يسمح عمرها باللعب بالمونديال أمثال "الآي فاضل، ألكسندر أوراها، يوسف الأمين" إذ يعول المدرب على قدرات هؤلاء اللاعبين في تحقيق الفوز والعبور الى الجولة التالية باندفاع ومعنويات مرتفعة".
 
موعد لعبة العراق والأوروغواي بالتفصيل ادناه:
 


ويحاول المنتخب الشبابي في موقعة اليوم ، حصد العلامة الكاملة وقلب الطاولة على وصيف أمريكا الجنوبية، قبيل مواجهة تونس بالجولة الثانية.
 
إذ ســيرتدي ليوثنا الــزي الأبيض في جميع مبارياتهم في دور المجموعات، وسيقود المباراة طاقمٌ تحكيميّ سويدي مؤلف من "غلين نيبيرغ" حكم ساحة، ومساعده الأول "ماهبود بيجي"، ومساعده الثاني "أندرياس سودركفيست"، بينما سيكون "لين سونغ هون" من كوريا الجنوبية مراقباً للمباراة.

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