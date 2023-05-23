دوري الكرة الممتاز اليوم.. الكهرباء أمام نادي القاسم والنجف ضيفا على نفط ميسان

في المباراة الأولى يبحث البرتقالي عن تصحيح المسار بعد 3 لقاءات لم يقدم فيها المستوى المطلوب، إذ اكتفى بنقطة واحدة من تعادل مع نوروز، وخسارتين أمام زاخو والنجف، ولذلك فإنه ينظر لمواجهة اليوم بعين التعويض.

ويأمل تلامذة المدرب لؤي صلاح تحقيق العلامة الكاملة بهدف البقاء في المربع الذهبي لدورينا.بدوره يسعى ممثل محافظة بابل إلى مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل الابتعاد عن صراع الهبوط للدرجة الأولى، ونجح فريق القاسم بالعودة إلى سكة الانتصارات في الجولة السابقة بفوزه على كربلاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.ويتواجد الكهرباء في المرتبة الرابعة برصيد (50 نقطة)، بينما يقف فريق القاسم بالمركز السابع عشر وله (28 نقطة).وفي لقاء ثان يستضيف نفط ميسان نظيره النجف في مباراة متساوية الحظوظ بين الطرفين، ويعاني صاحب الدار من النتائج السلبية والعروض المخيبة، لا سيما أنه لم يذق طعم الانتصار منذ ستة أدوار على التوالي، وتعد هذه المواجهة بمثابة الفرصة المثالية لاستعادة نغمة الفوز، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الهدف المنشود.وعلى الجانب الآخر يدخل النجف اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب اجتياز الكهرباء في آخر اختبار له.ويمتلك نفط ميسان (39 نقطة) في المركز الحادي عشر، بينما لدى النجف الذي يحتل المرتبة السابعة (42 نقطة).