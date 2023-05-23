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خلال الميركاتو الصيفي.. برشلونة يضع عينه على هدف ريال مدريد
Alsumaria Tv
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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن مساع نادي برشلونة للتعاقد مع الظهير الأيمن جواو كانسيلو نجم بايرن ميونخ، والمعار حاليًا من مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي.
وبجانب كانسيلو، تضم قائمة الخيارات المطروحة على البارسا، خوان فويث لاعب فياريال، وتوماس مونييه ظهير دورتموند، وديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد، ونصير مزراوي ظهير بايرن ميونخ.
وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة يضع جواو كانسيلو كخيار أول، رغم أنهم يعرفون رفض المان سيتي، للتفاوض على تركه على سبيل الإعارة.
ولا ينوي بايرن ميونخ، شراء كانسيلو بشكل نهائي، ولذلك سيعود الأخير إلى مانشستر سيتي وسط اهتمام ريال مدريد وآرسنال.
وذكرت الصحيفة، أن برشلونة يراهن في الصفقة على نجاح وكيل اللاعبين خورخي مينديز، في ضم كانسيلو بسعر أقل من خوان فويث المقدر بنحو 40 مليون يورو، حتى يتمكن الفريق الكتالوني من ضم اللاعب البرتغالي.
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