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بينهم نجم عراقي.. 10 مرشحين لجائزة أفضل لاعب وسط في آسيا

رياضة

2023-05-24 | 07:08
بينهم نجم عراقي.. 10 مرشحين لجائزة أفضل لاعب وسط في آسيا
2,499 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

سيطر اللاعبون العرب على قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب وسط في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا.

وتُوج فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني ببطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، عقب الفوز على الهلال السعودي 2-1، بمجموع المباراتين في النهائي.

وبعد أيام من نهاية البطولة، بدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اختيار أفضل تشكيل في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وذلك من خلال التصويت الجماهيري على أفضل اللاعبين في كل مركز.

ووضع الاتحاد 10 مرشحين ليختار الجمهور الأفضل منهم في خط الوسط، حيث ظهر منهم 4 لاعبين عرب، بالإضافة إلى لاعب آخر يلعب في فريق عربي.

وظهر من نادي الهلال لاعبا الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري، بعدما قادا "الزعيم" للتأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

وصنع الفرج 23 فرصة تهديف، ومرر 768 تمريرة ناجحة، وبلغت نسبة الدقة في تمريراته 91%.

أما سالم الدوسري فقد كان العنصر الأكثر حسما، حيث سجل 4 أهداف، وحول 221 تمريرة ناجحة في الثلث الأخير من الملعب، وقام بـ24 مراوغة مكتملة.

ومن السعودية أيضاً ظهر نواف العابد، لاعب فريق الشباب، الذي صنع 5 أهداف، وخلق 15 فرصة للتسجيل، ومرر بنجاح 96 كرة في الثلث الأخير من الملعب.

وعلى المستوى العربي أيضا ظهر اسم إبراهيم بايش، لاعب فريق القوة الجوية العراقي، الذي فاز بـ49 التحاما، وأكمل 18 مراوغة ناجحة، ونجح في القيام بـ42 تغطية.

وفيما يخص نجوم الدوري الإماراتي، ظهر الأرجنتيني فيدي كاراتابيا، لاعب شباب الأهلي، الذي سجل 5 أهداف، وفاز بـ25 مواجهة مشتركة، بينما بلغت نسبة الدقة في تمريراته 83%.

أما البطل أوراوا ريد دياموندز، فقد ظهر منه 3 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب خط وسط، يتقدمهم أتارو إيساكا، صاحب 6 تمريرات حاسمة، و15 فرصة مصنوعة، ونسبة إتقان في التمرير بلغت 77%.

ومن أوراوا أيضاً، ظهر اسم يوسيكي ماتسو، أفضل هداف بين لاعبي الوسط في البطولة بـ6 أهداف، وصاحب 26 تغطية ناجحة، ونسبة تمريرة متقنة تبلغ 79%، وكذلك تاكاهيرو سيكيني صاحب 3 تمريرات حاسمة، والفائز بـ43 التحاما مشتركا.

وضمت القائمة أيضا برونو لاماس، لاعب دايغو الكوري الجنوبي، وورشيت كاينتسربومفين، من فريق باثام يونايتد التايلاندي.


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