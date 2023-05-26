ناد سعودي يخطط لخطف نجوم من برشلونة واتلتيكو مدريد

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في تقرير لها، اليوم، أن "نجم نادي برشلونة السابق، أندريس إنيستا، قد بدأ فعليًا بدراسة العديد من العروض المقدمة له من فرق مختلفة تنشط في الدوريات العربية، أبرزها من الدوري السعودي، وذلك بعد قرار رحيله عن نادي فيسيل كوبي الياباني".وتابعت الصحيفة المقربة جدًا من بيت النادي الكتالوني حديثها قائلة: "هناك عدة عروض على طاولة النجم الإسباني من الدوري الأمريكي والقطري والإماراتي بالإضافة إلى الدوري السعودي".وأضاف التقرير أن أندريس لا يستبعد الانتقال إلى الدوري السعودي في ظل إغراء المسابقة العربية للعديد من نجوم اللعبة في العالم، ومن أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف بنادي النصر السعودي.وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها قائلة، من الممكن أن يجمع نادي الهلال السعودي، رباعي برشلونة السابق، سيرخيو بوسكيتس، وليونيل ميسي، وجوردي ألبا، وإنيستا، مؤكدة أن المفاوضات في مراحل أولية ولم يتم التوقيع بعد لأي من اللاعبين الأربعة.وكان أندريس قد أعلن، أمس الخميس، مغادرته بشكل رسمي نادي فيسيل كوبي الياباني قبل نهاية عقده، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عزمه الاستمرار في اللعب رغم بلوغه سن 39 عامًا.من جهة أخرى، أكد رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، أن الإسباني مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا تلقى عرضًا للانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم.وقال دياز في حديثه لقناة "SBC" السعودية: "ألفارو يملك عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، واللاعب ينتظر قرار إدارة ناديه الإسباني بالبقاء أو الرحيل".وتعمل الأندية السعودية لاستقدام لاعبين عالميين خلال الفترة القادمة، على غرار ما حصل في الميركاتو الشتوي الماضي، حين نجح النصر في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.ولعب موراتا للعديد من الأندية في مسيرته الكروية، وأبرزها ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وأتلتيكو مديد الإسباني، النادي الذي يلعب له حاليًا.جدير بالذكر أن مهاجم منتخب "لاروخا"، خاض حتى الآن 44 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة.