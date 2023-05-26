اتحاد الكرة يعلن إنجاز الأوراق الرسمية لمحترف عراقي في السويد

وقال عضو إدارة المنتخبات غانم عريبي، وفق بيان للاتحاد ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم إنجازَ الأوراق الرسميّة للاعب يونشوبينغ السويدي "باشانك عبد الله"، حيث بات جاهزاً لتمثيل المنتخب الوطنيّ في حال رغبة الجهاز الفنيّ في استدعائه بعد أن أنجزت لجنةُ المغتربين الأوراق الرسمية كافة، وإصدار جواز السفر للاعب".وأشار البيان، إلى أن "اللاعب سبق أن قدّم مستوياتٍ طيبةً في منافساتِ دوري الدرجة الأولى السويدي ( سوبر ايتان ) مع ناديه يونشوبينغ، وذلك بتسجيله أكثر من هدفٍ في الجولاتِ الماضية".