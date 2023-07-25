للموسم الجديد.. تعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت القرعة على المواجهات التالية:
حافيا كوناكري (غينيا) × جينيراسيون فوت (السنغال) - الفائز يواجه الوداد المغربي
غارد (النيجر) × دوان (بوركينا فاسو) - الفائز يواجه الترجي التونسي
بو رينجرز (سيراليون) × ليسكر (ليبريا) - الفائز يواجه شباب بلوزداد الجزائري
ميديما (غانا) × ريمو ستارز (نيجيريا) - الفائز يواجه حوريا الغيني
كيم كيم (زنجيبار) × سان جورج (إثيوبيا) - الفائز يواجه الأهلي المصري
جاديكا الصومالي × الجيش الرواندي - الفائز يواجه بيراميدز المصري
بيندجي (الغابون) × بومامورو (بوروندي) - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي
أفريكان ستارز (ناميبيا) × ديناموز (زامبيا) - الفائز يواجه سيمبا التنزاني
سونغو (موزمبيق) × مامبا (إي سواتيني) - الفائز يواجه بترو أتلتيكو الأنغولي
دراجون (غينيا الاستوائية) × بيج بوليتس (مالاوي) - الفائز يواجه مازيمبي الكونغولي
أهلي بنغازي (ليبيا) × إنييمبا (نيجيريا) - الفائز من القطن (بنين) × أسيك (كوت ديفوار)
شباب قسنطينة (الجزائر) × النجم الساحلي (تونس) - الفائز من أسكو دي كارا (توجو) × الجيش الملكي (المغرب)
ريال باماكو (مالي) × القطن (الكاميرون) - الفائز من نواذيبو (موريتانيا) × أهلي طرابلس (ليبيا)
أول أغسطس (أنغولا) × فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) - الفائز من سلام (جنوب السودان) × الهلال (السودان)
أوتوهو (جمهورية الكونغو) × المريخ (السودان) - الفائز من جيبوتي تيليكوم × يانغ أفريكانز (تنزانيا)
غالاكسي (بوتسوانا) × فايبرز (أوغندا) - الفائز من جبل (جزر القمر) × أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا).