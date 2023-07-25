للموسم الجديد.. تعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت القرعة على المواجهات التالية:حافيا كوناكري (غينيا) × جينيراسيون فوت (السنغال) - الفائز يواجه الوداد المغربيغارد (النيجر) × دوان (بوركينا فاسو) - الفائز يواجه الترجي التونسيبو رينجرز (سيراليون) × ليسكر (ليبريا) - الفائز يواجه شباب بلوزداد الجزائريميديما (غانا) × ريمو ستارز (نيجيريا) - الفائز يواجه حوريا الغينيكيم كيم (زنجيبار) × سان جورج (إثيوبيا) - الفائز يواجه الأهلي المصريجاديكا الصومالي × الجيش الرواندي - الفائز يواجه بيراميدز المصريبيندجي (الغابون) × بومامورو (بوروندي) - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقيأفريكان ستارز (ناميبيا) × ديناموز (زامبيا) - الفائز يواجه سيمبا التنزانيسونغو (موزمبيق) × مامبا (إي سواتيني) - الفائز يواجه بترو أتلتيكو الأنغوليدراجون (غينيا الاستوائية) × بيج بوليتس (مالاوي) - الفائز يواجه مازيمبي الكونغوليأهلي بنغازي (ليبيا) × إنييمبا (نيجيريا) - الفائز من القطن (بنين) × أسيك (كوت ديفوار)شباب قسنطينة (الجزائر) × النجم الساحلي (تونس) - الفائز من أسكو دي كارا (توجو) × الجيش الملكي (المغرب)ريال باماكو (مالي) × القطن (الكاميرون) - الفائز من نواذيبو (موريتانيا) × أهلي طرابلس (ليبيا)أول أغسطس (أنغولا) × فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) - الفائز من سلام (جنوب السودان) × الهلال (السودان)أوتوهو (جمهورية الكونغو) × المريخ (السودان) - الفائز من جيبوتي تيليكوم × يانغ أفريكانز (تنزانيا)غالاكسي (بوتسوانا) × فايبرز (أوغندا) - الفائز من جبل (جزر القمر) × أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا).