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عماد محمد: السماسرة يقودون حملة ممنهجة ضدي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أكد مدرب منتخب العراق للشباب، عماد محمد ، اليوم الجمعة، أن عقده مع أسود الرافدين تحت 20 عامًا ينتهي منتصف العام المقبل 2024، مشيرًا إلى أن قرار التجديد من عدمه يعود لمجلس إدارة اتحاد الكرة.
وقال محمد، خلال تصريحات صحفية: "رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال متمسك بخدماتي مع المساعدين، حسب ما دار بيننا في آخر اجتماع".
واضاف: "الحديث عن انقسام المكتب التنفيذي حول استمراري مع منتخب الشباب غير صحيح والجميع متفق على بقائي".
وأوضح محمد: "الهجمة ضدي ممنهجة، ولا أبالي لها كون غاياتها معروفة ويقودها السماسرة وبعض المواقع، ودرجال على دراية بتحركاتهم!"
وتابع: "قدمت أكثر من 30 لاعبًا للأندية والمنتخبات الوطنية، كانوا نتاج منتخب الشباب الذي شارك في كأسي آسيا والعالم".
ونوه محمد: "تركت عرضًا تدريبيًا مغريًا من نادي سبهان الإيراني لأجل عيون منتخب شباب العراق، كون المهمة الوطنية تتطلب مني أكمال المشروع".
وختم مدرب شباب العراق تصريحاته قائلاً: "رسالتي للجماهير العراقية بأنني أعدكم بمنتخب مميز أفضل من السابق يحقق الإنجازات، ويخدم الكرة العراقية لسنوات طويلة".
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