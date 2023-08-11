عماد محمد: السماسرة يقودون حملة ممنهجة ضدي

وقال محمد، خلال تصريحات صحفية: "رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال متمسك بخدماتي مع المساعدين، حسب ما دار بيننا في آخر اجتماع".واضاف: "الحديث عن انقسام المكتب التنفيذي حول استمراري مع منتخب الشباب غير صحيح والجميع متفق على بقائي".وأوضح محمد: "الهجمة ضدي ممنهجة، ولا أبالي لها كون غاياتها معروفة ويقودها السماسرة وبعض المواقع، ودرجال على دراية بتحركاتهم!"وتابع: "قدمت أكثر من 30 لاعبًا للأندية والمنتخبات الوطنية، كانوا نتاج منتخب الشباب الذي شارك في كأسي آسيا والعالم".ونوه محمد: "تركت عرضًا تدريبيًا مغريًا من نادي سبهان الإيراني لأجل عيون منتخب شباب العراق، كون المهمة الوطنية تتطلب مني أكمال المشروع".وختم مدرب شباب العراق تصريحاته قائلاً: "رسالتي للجماهير العراقية بأنني أعدكم بمنتخب مميز أفضل من السابق يحقق الإنجازات، ويخدم الكرة العراقية لسنوات طويلة".