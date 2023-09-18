الزوراء والجوية يستهلان مشوارهما الآسيوي بمواجهة العربي الكويتي وسبهان الايراني

إذ يلتقي نادي الزوراء في تمام الساعة السابعة مساءً نظيره العربي الكويتي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة لمنافســات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويعول النوارس مع مدربه المصري حسام البدري على عامل الأرض، بعد أن تم حرمان الفريق من جماهيره في المباراة بسبب عقوبة انضباطية.كما أن صفوف الزوراء تضم العديد من اللاعبين الدوليين، والمحترفين المميزين، في حين يغيب الحارس الدولي جلال حسن بداعي الإيقاف، وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة الحارس الشاب علي فيصل.وفي المباراة الأخرى يواجه فريق القوة الجوية خصمه سبهان الايراني في تمام السابعة مساءً، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آســيا لكرة القدم.ويبحث الصقور عن بداية مثالية تكون حافزا له من أجل المنافسة في المجموعة التي تضم أيضا الاتحاد السعودي واجمك الأوزبكي، معولاً على اللاعبين في تطبيق أفكار الجهاز التدريبي للحد من خطورة المنافس الإيراني وتحقيق نتيجة إيجابية، تسهم بتعزيز سقف طموحاته في المسابقة الآسيوية، وسيفتقد الأزرق في لقاء اليوم خدمات اللاعب شريف عبد الكاظم بداعي الإصابة.