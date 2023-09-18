بيلينجهام يتوج بجائزة جديدة مع مدريد

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فقد توج بيلينجهام بجائزة لاعب شهر أغسطس/آب في صفوف الميرنجي.وخاض بيلينجهام 3 مباريات مع ريال مدريد في الليجا، خلال أغسطس/آب الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع آخر.ويتصدر بيلينجهام قائمة هدافي الليجا هذا الموسم، برصيد 5 أهداف، بعد مرور 5 جولات.وكان بيلينجهام قد تحصل على جائزة لاعب الشهر في الليجا، وذلك قبل مباراة ريال سوسيداد، والتي حسمها الميرنجي (2-1).وتعاقد ريال مدريد مع بيلينجهام، قادمًا من بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.