الزوراء يخسر أمام العربي في كأس الاتحاد الآسيوي

خسر فريق الزوراء العراقي، مساء اليوم الاثنين، أمام نظيره العربي الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي.

وسجل العربي هدفين أمام هدف للزوراء في المباراة التي احتضنها ملعب المدينة في البصرة. وسيلتقي الزوراء في 2 تشرين الاول المقبل في المنامة نظيره الرفاع البحريني ضمن منافسات البطولة ذاتها.